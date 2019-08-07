Курс рубля в начале торгов 7 августа слегка повысился к доллару и евро.
Согласно данным Московской Биржи, курсы доллара и евро расчётами «завтра» на 10:03 мск снизились на 14 копеек. Курс доллара составил 65,13 рубля, евро — 72,97 рубля.
Как писал News.ru, рынок российских акций в начале торгов 7 августа демонстрирует разнонаправленную динамику: индекс МосБиржи уменьшился на 0,2% — до 2679 пунктов, индекс РТС вырос на 0,2% — до 1296 пунктов. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,4% — до $58,70 за баррель.