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Молодые люди до 24 лет и пенсионеры старше 60 лет стали вдвое реже брать займы в банках. При этом остаётся высокой общая закредитованность в стране.

Исследование проводил ВЦИОМ. Согласно его результатам, более половины россиян (51%) имеют непогашенные перед банком долги. Основная масса заёмщиков — люди в возрасте от 25 до 44 лет. При этом, как...