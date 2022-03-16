Рубль укрепился к доллару и евро на торгах МосБиржи

Рубль в ходе валютных торгов на Московской Бирже укрепляется по отношению к доллару и евро. 16 марта, по состоянию на 10:20 мск, курс доллара упал больше чем на 2%, до 107,79 рубля, курс евро — до 117,4 рубля — почти на 1%, пишет ТАСС.

По информации на 10:06 мск, курс доллара падал чуть выше чем на 1,5%, до 108,33 рубля, курс евро — до 118 рублей. По данным биржи на 10:00 мск, курс доллара находился на уровне предыдущего закрытия — 110,1 рубля. Курс евро подрос до 119 рублей, приводит издание данные МосБиржи.

Отмечается, что график работы Московской Биржи на неделю с 21 по 25 марта 2022 года будет опубликован позднее на официальном сайте регулятора.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов заявил, что сейчас сложно достоверно оценивать честный курс рубля к доллару. По его словам, на курс валюты влияет и её обеспеченность золотовалютными резервами страны-эмитента, но Запад частично заморозил их у РФ.

В свою очередь инвестор и трейдер Никита Дёмин посоветовал россиянам перевести часть рублёвых сбережений в юани. Эксперт отметил, что официальная инфляция в США выше, чем в Китае, а доходность по десятилетним облигациям существенно ниже. К тому же, по его словам, «гегемония доллара изживает себя».