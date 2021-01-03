Рубль укрепился в начале торгов

https://static.news.ru/photo/2bf7e54c-4e60-11eb-b76c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи курс доллара опустился на 0,38%, курс евро — на 0,58% по сравнению с показателями предыдущей сессии.

По данным на 10:00 мск, курс доллара составил 74,135 рубля, курс евро — 90,985 рубля. Через 14 минут после начала торгов курс американской валюты опустился до 73,73 рубля, европейской — до 90,45 рубля.

Российский рынок акций 4 января открылся ростом биржевых индексов. Индекс МосБиржи достиг 3306,12 пункта, индекс РТС вырос до отметки в 1399,64 пункта.

Как писал NEWS.ru, исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что покупка валюты с максимальной выгодой возможна, если придерживаться нескольких правил. По его словам, необходимо отслеживать динамику курсов, следить за тенденциями, чтобы уметь прогнозировать поведение рубля. Возможность манёвра появляется, когда обретается умение предугадывать, в какую сторону двинется рубль, отметил эксперт. Опять же, помогают знания. Так, к концу месяца рубль обычно немного укрепляется к доллару и евро, поскольку наступает период налоговых выплат у российских компаний-экспортёров, подчеркнул Иванов. Он посоветовал никогда не приобретать валюту на всю имеющуюся сумму. Если внезапно потребуются деньги, то её придётся продавать, и возможно, по невыгодному курсу, предупредил эксперт.