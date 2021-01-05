Рубль укрепился по отношению к доллару

https://static.news.ru/photo/bec514bc-4ff5-11eb-acd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На открытии торгов Московской Биржи 6 января курс доллара снизился на 0,35%, до 73,78 рубля, курс евро не изменился и составил 91 рубль.

По данным торговой площадки на 10:05 мск, курс доллара опустился до 73,6025 рубля (−0,59%), евро снизился до 90,7050 рубля (−0,33%). Через 40 минут после начала торгов доллар подрос до 73,6125 рубля, евро — до 90,78 рубля.

Индекс МосБиржи в этот день вновь обновил исторический максимум, превысив отметку в 3380 пунктов.

Как писал NEWS.ru, в наступившем году евро, вероятно, станет самой надёжной валютой для хранения сбережений, считает эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер. По его словам, динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3.

В среднесрочной перспективе ожидается укрепление юаня и иены, которые также могут стать удачным выбором в качестве резервной валюты для хранения сбережений. Вместе с тем Зельцер предложил обратить внимание на ранд и рупию как на валюты, которые в ближайшее время будут укрепляться.