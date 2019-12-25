На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов уменьшился на 7 копеек и составил 61,78 рубля. Курс евро опустился на 21 копейку, до 68,47 рубля.
Как свидетельствуют данные Московской биржи, индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов тоже опустились по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии: Мосбиржи — на 0,14%, до 3026,62 пункта, РТС — на 0,02% до 1543,86 пункта.
Как писал NEWS.ru, эксперты дают хорошие прогнозы для рубля на 2020 год. Так, Владислав Антонов из информационно-аналитического центра «Альпари» считает, что если рыночные тренды не изменятся, в первом квартале следующего года можно ждать укрепления рубля до 60,5 за американский доллар и 68 рублей за евро.
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