https://static.news.ru/photo/c75861e4-27b3-11ea-8245-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов уменьшился на 7 копеек и составил 61,78 рубля. Курс евро опустился на 21 копейку, до 68,47 рубля.

Как свидетельствуют данные Московской биржи, индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов тоже опустились по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии: Мосбиржи — на 0,14%, до 3026,62 пункта, РТС — на 0,02% до 1543,86 пункта.

Как писал NEWS.ru, эксперты дают хорошие прогнозы для рубля на 2020 год. Так, Владислав Антонов из информационно-аналитического центра «Альпари» считает, что если рыночные тренды не изменятся, в первом квартале следующего года можно ждать укрепления рубля до 60,5 за американский доллар и 68 рублей за евро.