https://static.news.ru/photo/6ae1c934-5de9-11ea-9afe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи курс доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов уменьшился на 12 копеек, курс евро — на 24 копейки.

По данным МосБиржи на 4 марта, курс доллара составил 65,92 рубля, курс евро — 73,54 рубля. Индекс МосБиржи снизился на 1,4% — до 2782 пунктов, индекс РТС опустился на 2,2% — до 1327,91 пункта.

Как писал NEWS.ru, в конце последней зимней недели рубль стремительно снижался на фоне усиления паники по поводу дальнейшего распространения коронавируса за пределы Китая. Подобная динамика была характерна в целом для всех активов развивающихся рынков. В новую чёрную пятницу курс евро на максимуме превышал 74,7 рубля, а доллара — 67,6 рубля; индекс МосБиржи потерял почти 4,5%, а индекс РТС — 6,2%.