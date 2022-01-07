Рубль укрепил позиции на фоне внешнего позитива

Рубль днём 7 января усилил рост к доллару и стал повышаться к евро на фоне внешнего рыночного и геополитического позитива. На 13:10 мск курс доллара составил 75,74 рубля, евро — 85,71 рубля, следует из данных Московской Биржи.

Курс доллара расчётами «завтра» к полудню по московскому времени снизился на 67 копеек — до 75,65 рубля, курс евро — на 54 копейки, до 85,56 рубля.

Стоимость нефти марки Brent, по последним данным (13:10 мск), прибавила 0,9% — до $82,85 за баррель, и торгуется около максимума с 24 ноября.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнёров США) снижается на 0,2%, до 96,1 пункта.

Как отмечает ПРАЙМ, кроме рыночного позитива рубль поддерживает геополитический фактор. Ситуация в Казахстане после ввода туда сил ОДКБ постепенно нормализуется. Тем более что президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал предложить план реформ и конкретные меры по их реализации.