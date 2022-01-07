Рубль укрепил позиции на фоне внешнего позитива

Рубль днём 7 января усилил рост к доллару и стал повышаться к евро на фоне внешнего рыночного и геополитического позитива. На 13:10 мск курс доллара составил 75,74 рубля, евро — 85,71 рубля, следует из данных Московской Биржи.
Курс доллара расчётами «завтра» к полудню по московскому времени
Стоимость нефти марки Brent, по последним данным (13:10 мск), прибавила 0,9% — до $82,85 за баррель, и торгуется около максимума с 24 ноября.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнёров США) снижается на 0,2%, до 96,1 пункта.
Как
Как ранее рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие. Инвестиции» Андрей Кочетков, если не произойдёт никаких геополитических неприятностей, в 2022 году рубль имеет достаточно высокие шансы на укрепление. По мнению эксперта, условия для роста российской валюты