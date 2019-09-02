https://static.news.ru/photo/96e5b888-ce29-11e9-b96e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 66,9 рубля, курс евро опустился на 14 копеек до 73,12 рубля.

Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,14% и составил 2769,17 пункта, индекс РТС опустился на 0,29% до отметки в 1305,37 пункта. Российские акции снижаются на фоне дешевеющей нефти.

Как писал News.ru, в Минэкономразвития считают, что курс доллара сможет подняться выше отметки в 70 рублей не ранее, чем в 2023 году. Такое возможно только при реализации консервативного сценария прогноза ведомства, предполагающего довольно сильное падение мировых цен на нефть (от $42,5 за баррель Brent в 2020 году до $45,9 — в 2024-м). Однако реальность может оказаться куда более печальной. Практика говорит о том, что вмешательство правительства в ценообразование рубля приводит к снижению его стоимости.