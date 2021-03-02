Рубль слабеет после введения США антироссийских санкций

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Российский рубль слабеет к доллару и евро после введения США антироссийских санкций из-за ситуации с осужденным по делу «Ив Роше» оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Доллар торговался на уровне 74,63 рубля, евро — 88,98 рубля по состоянию на 17:01 мск. До публикации новостей о введении санкций рубль находился на отметке 73,97 рубля, евро — на уровне 88,56 рубля. Таким образом, российские биржевые индексы отозвались на введение новых ограничительных мер небольшим снижением.

К 17:24 доллар ослабил рост до 0,53% и торговался по 73,77 рубля. Евро снижался на 0,52%, ДО 88, 85 рубля. Индекс Мосбиржи находился на уровне 3409,69 (+0,69%), индекс РТС — на отметке 1455,48 (+0,86).

Ранее стало известно, что США ввели ограничительные меры против России из-за ситуации с осуждённым по делу «Ив Роше» оппозиционером Алексеем Навальным. Агентство DPA также сообщило, что Евросоюз «в самое ближайшее время» примет санкции в отношении руководителей ряда российских ведомств по этой же причине.

Как сообщал NEWS.ru, заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия должна жёстко ответить на американские санкции, так как Вашингтон «перешёл все грани допустимого».