Рубль слабеет к доллару и евро

https://static.news.ru/photo/003d971e-abbb-11ea-b9a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи 11 июня курс доллара вырос на 0,64%, курс евро — на 0,57%.

По данным торгов на 10:00 мск, курс доллара поднялся до 68,94 рубля, курс евро — до 78,38 рубля. Уже через четыре минуты доллар достиг отметки в 69,1 рубля, евро — 78,5 рубля.

Как писал NEWS.ru, накануне доллар продемонстрировал удешевление к основным мировым валютам на фоне ожидания трейдерами итогов июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным торгов на 17:54 мск, за евро давали 1,1355 доллара. Курс доллара по отношению к иене тоже опустился — до 107,23 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнёров США) снизился на 0,21%, до 96,13 пункта.