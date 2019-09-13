https://static.news.ru/photo/d473221a-d533-11e9-937f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Курс рубля умеренно повышается к доллару и евро в связи с коррекционно дорожающей нефтью.

Курс доллара расчётами «завтра» на 10:05 мск падал на 19 копеек и достигал отметки в 65,31 рубля. Курс евро снижался на 14 копеек и составлял 71,95 рубля.

Цены на нефть марки Brent растут на 0,4% — до 61,05 доллара.

Индекс МосБиржи уменьшался на 0,15% — до 2813 пунктов, а долларовый индекс РТС рос на 0,1% — до 1356 пунктов.

Ранее News.ru сообщал, что с 23 по 30 августа 2019 года международные резервы Российской Федерации выросли на 0,5% и составили $530,5 млрд. Это произошло в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.