Рубль продолжил рост к доллару и евро на открытии торгов

Рубль продолжает расти на открытии торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.05 мск снижался на 70 копеек — до 95,3 рубля, курс евро падал на 2,4 рубля — до 102,6 рубля.

Минутами ранее евро максимально опускался до 97,5 рубля, доллар — до 92,51 рубля.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что на курс рубля, кроме санкций и контрсанкций, также давят и другие факторы: в условиях полномасштабной экономической войны с обеих сторон в ход идут серьёзные меры экономического давления. По его словам, очередной болезненный удар по российской валюте могут нанести действия Федрезерва США: при повышении ставки ФРС США доллар укрепится, а рублю добавится негатива.

В свою очередь политолог, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что курс рубля в недалёком будущем сможет укрепиться до 50 рублей за доллар США. По его мнению, курс национальной валюты будет во многом зависеть от характера взаимоотношений с внешним миром, тогда как курсовые фиксации валют не соответствуют реальности. Политолог подчеркнул, что при ликвидации спекулятивной составляющей можно говорить о чистом балансе, в условиях которого курс может быть установлен по решению Центрального банка.