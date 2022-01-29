Рубль продемонстрировал относительную стабильность на утренних торгах

Рубль остаётся относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с нефтяных площадок и сохраняющихся геополитических рисков. По данным Московской Биржи, первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,65–77,81 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,6575 рубля, снизившись на 14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Евро при этом подорожал до 86,7175 рубля, прибавив 6,75 копейки.
По состоянию на 08:05 мск средний курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра»
Ранее заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров заявил, что для рубля январь получился сложным месяцем, поскольку он ослаб по отношению к доллару на 7%. Причиной стала возросшая на геополитической арене напряжённость, заставившая участников рынка мыслить излишне эмоционально. Финансист допустил, что в феврале напряжённость в мире ослабнет, а Банк России поднимет ключевую ставку. После этого национальная валюта должна оказаться в диапазоне 74–76 рублей за доллар.