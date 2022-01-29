Рубль продемонстрировал относительную стабильность на утренних торгах

Рубль остаётся относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с нефтяных площадок и сохраняющихся геополитических рисков. По данным Московской Биржи, первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,65–77,81 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,6575 рубля, снизившись на 14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Евро при этом подорожал до 86,7175 рубля, прибавив 6,75 копейки.

По состоянию на 08:05 мск средний курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 77,6366 рубля. Средний курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 0,94 копейки — до 86,6594 рубля. К официальному курсу доллар подешевел на 18,08 копейки, евро вырос на 1,75 копейки.

Ранее заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров заявил, что для рубля январь получился сложным месяцем, поскольку он ослаб по отношению к доллару на 7%. Причиной стала возросшая на геополитической арене напряжённость, заставившая участников рынка мыслить излишне эмоционально. Финансист допустил, что в феврале напряжённость в мире ослабнет, а Банк России поднимет ключевую ставку. После этого национальная валюта должна оказаться в диапазоне 74–76 рублей за доллар.