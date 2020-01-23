https://static.news.ru/photo/d40354fc-3e84-11ea-be58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи курс доллара к рублю составил 61,85 рубля, курс евро — 68,35 рубля.

Как следует из данных Московской Биржи, по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара снизился на шесть копеек, курс евро — на семь копеек.

Индекс МосБиржи увеличился на 0,5% и составил 3157,13 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,7%, до отметки в 1607,29 пункта.

Как писал NEWS.ru, коронавирус из Китая стал одним из конъюнктурных факторов, влияющих на курс рубля в начале 2020 года. Об этом сообщил аналитик Илья Григорьев. По словам эксперта, распространение вируса может привести к ряду экономических проблем. В их числе приостановка работы предприятий и учреждений на территории КНР, ограничения на транспортировку сельскохозяйственной продукции в азиатском государстве. Рынок реагирует на эти риски снижением, считая их неконтролируемыми.