Рубль по итогам года вырос на 6,8% к доллару и на 13,8% к евро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последний день торгов на МосБирже рубль завершил уверенным ростом. Курс доллара закрепился на отметке в 69,9 рубля, тогда как курс евро оказался на уровне 74,3 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

На момент закрытия торгов за китайский юань предлагали 9,9 рубля. По итогам 2022 года рубль вырос на 6,84% к доллару, на 18,26% — к юаню и на 13,76% — к евро.

Аналитики «БКС МИР Инвестиций» сообщили, что 2022 год запомнился инвесторам высокой изменчивостью курсов иностранных валют. Эксперты пояснили, что российская валюта демонстрировала быстрое восстановление с исторически минимальных показателей, до рекордных взлетов, которые были зафиксированы в июне, передает РБК. По версии аналитиков, это произошло из-за прекращения действия бюджетного правила и высокой экспортной выручки.

После начала СВО весной курс доллара резко укрепился, а позже и вовсе достиг рекордно высокой цены в размере 121,52 рубля. При этом курс евро взлетел до 130,5 рубля. В это же время на международном рынке Forex цена доллара побила все исторические рекорды, остановившись на отметке в 177,26 рубля за доллар.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, рубль начал слабеть в декабре. С начала месяца курс доллара вырос по отношению к российской валюте на 14,6%. В числе факторов, которые оказывали давление на рубль, оказались «потолок» цен на российские нефть и газ, а также рост импорта.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что максимальное значение при продолжении роста курса доллара может составить 80 рублей. Экономист отметил, что у Центробанка и Минфина есть много инструментов, чтобы влиять на курс, и если доллар вырастет до 80 рублей, власти примут меры для стабилизации рубля.