Рубль отыграл позиции по отношению к доллару и евро на 8%

После начала открытия торгов на Московской Бирже рубль укрепил позиции по отношению к доллару и евро на 2,5%–8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов. На текущий момент по курсу ЦБ евро оценивается в 118,6 рубля. Курс доллара составил 108,5 рубля.

Рубль в начале торгов на МосБирже укрепляется к доллару и евро более чем на 2,5–8%, — сказано в сообщении.

Таким образом, российская валюта укрепляется уже шестой день подряд.

Ранее профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков сообщил, что укрепление рубля вызвано случайными факторами. Определить дальнейший валютный курс в происходящем хаосе невозможно, отметил он.

Напомним, что вчера, 16 марта, рубль в ходе валютных торгов на Московской Бирже укрепился по отношению к доллару и евро. Курс доллара упал больше чем на 2%, до 107,79 рубля, курс евро — до 117,4 рубля — почти на 1%.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов заявил, что сейчас сложно достоверно оценивать честный курс рубля к доллару. По его словам, на курс валюты влияет и её обеспеченность золотовалютными резервами страны-эмитента, но Запад частично заморозил их у РФ.

В свою очередь инвестор и трейдер Никита Дёмин посоветовал россиянам перевести часть рублёвых сбережений в юани. Эксперт отметил, что официальная инфляция в США выше, чем в Китае, а доходность по десятилетним облигациям существенно ниже. К тому же, по его словам, «гегемония доллара изживает себя».