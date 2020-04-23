Рубль ответил небольшим ростом на снижение Центробанком ключевой ставки

https://static.news.ru/photo/57cac702-861a-11ea-8063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рубль отреагировал небольшим ростом на решение Центрального банка РФ снизить ключевую ставку до 5,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов 24 апреля 2020 года.

Регулятор пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. По данным ведомства, годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня 2020 года, передаёт ТАСС.

Накануне регулятор установил новый рекорд продажи валюты на внутреннем рынке для снижения волатильности. Расчётами на 23 апреля 2020 года показатель составил 23 млрд рублей, писал NEWS.ru.