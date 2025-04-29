Рубль ослабнет в мае? Курс доллара сегодня, 29 апреля, что с евро и юанем

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Курс рубля может укрепиться в течение мая, если объем валюты, поступающей в страну, превысит объем выводимой, считают эксперты. Что будет с долларом, евро и юанем в конце весны? Какой курс сегодня, 29 апреля?

Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 29 апреля

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 29 апреля, составляет 82,5467 рубля (-10,82 копейки к предыдущему значению. Курс евро — 93,1801 рубля (-1,18 рубля), а курс юаня — 11,2761 рубля (-7,45 копейки).

По мнению экспертов, рубль продолжает укрепляться на фоне изменений в методах расчета курсов. После прекращения торгов валютами «недружественных» стран на бирже ЦБ перешел на данные внебиржевого рынка и отчетности банков для определения курсов доллара и евро, тогда как юань по-прежнему торгуется на Московской Бирже.

Что будет с долларом в мае 2025 года

Директор сервиса «Купец CRM» экономист Анна Анисимова в беседе с NEWS.ru объяснила, что рубль может укрепиться в том случае, если объем валюты, поступающей в страну, превысит объем выводимой.

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«Но на курс влияет не только поведение российских экспортеров. С другой стороны — международные игроки. Если иностранные инвесторы начинают покупать российские облигации или акции, они также обменивают доллары, евро или юани на рубли. Это усиливает укрепление рубля. Сейчас такая ситуация возникла из-за ожиданий окончания международного конфликта — геополитические риски, как видится, снижаются, а вместе с ними и опасения инвесторов», — подчеркнула она.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард считает, что в мае российская валюта будет вести себя в целом стабильно.

«Как бизнес, так и население стремятся завершить валютные операции заранее. Для мая характерен относительно узкий диапазон колебаний курса. Исключая аномальный 2022-й, изменения пары доллар/рубль укладывались в пределы от минус 4,5% до 2,4%, евро/рубль — от минус 3,6% до 2,8%, юань/рубль — от минус 4,1% до 3,9%», — отметил он в комментарии РИА Новости.

При этом аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в разговоре с NEWS.ru заявлял, что в ближайшие месяцы из-за текущего падения цен на нефть рубль начнет слабеть, поэтому доллар может серьезно укрепиться. Ускоренного падения нацвалюты эксперт ожидает во второй половине года: по его оценке, доллар в ближайшие месяцы может вырасти до 105 рублей, а до конца года — до 120 рублей.

«Повышение курса доллара до отметки в 120 рублей предопределено. Все дело лишь в сроках. Кто-то полагает, что это может случиться уже к концу этого года, а кто-то ждет этих уровней через пару лет», — пояснил он.

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