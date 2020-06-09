Рубль ослабел к доллару и евро

https://static.news.ru/photo/a69a0a48-664c-11ea-befa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На открытии торгов 9 июня курс доллара по отношению к рублю вырос на 0,47%, курс евро — на 0,25%.

По данным Московской Биржи на 10:00, курс доллара поднялся до 68,52 рубля, курс евро — до 77,22 рубля. Через четыре минуты торгов доллар опустился до отметки 68,47 рубля, евро — до 77,21 рубля.

Как писал NEWS.ru, торги на Московской Бирже не будут проводиться 24 июня и 1 июля, поскольку эти дни объявлены президентом нерабочими. Об этом говорится на сайте торговой площадки. Кроме того, МосБиржа не будет работать в День России, 12 июня.