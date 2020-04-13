Рубль окреп к доллару и евро

https://static.news.ru/photo/a69a0a48-664c-11ea-befa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс доллара на открытии торгов Московской Биржи 13 апреля снизился по отношению к рублю на 0,8%, курс евро — на 0,5% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

Как свидетельствуют данные с открытия торгов МосБиржи, курс доллара понизился до 73,2 рубля, курс евро — до 80,31 рубля. Но уже через пять минут торгов доллар замедлил снижение и достиг отметки 73,5 рубля, а курс евро поднялся до 80,56 рубля.

Как писал NEWS.ru, российская валюта постепенно отвоёвывает позиции у иностранных «коллег». За последние две недели она заметно подорожала к доллару, курс которого снизился более чем на шесть рублей. Причина — не только рост цен на нефть и меры Банка России, но и падение спроса со стороны запертого внутри страны населения, которому незачем стало покупать доллары и евро. Эксперты отмечают, что укрепление рубля — плюс для простых граждан, но минус для российского бюджета, который уже теряет значительную часть своих доходов.