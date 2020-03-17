https://static.news.ru/photo/c5cc589e-6822-11ea-aa4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи 17 марта курс доллара к рублю снизился на 0,73% к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро упал на 0,99%.

По данным на 10:10 мск, курс доллара снизился до 74,11 рубля, евро — до 82,59 рубля. Российские индексы на открытии торгов сначала снизились на 0,2–1%, но затем перешли к росту. Индекс Мосбиржи вырос на 0,9% — до 2287,7 пункта, индекс РТС — на 0,6%, до 972,5 пункта.

Как писал NEWS.ru, российский рубль может ослабеть к доллару на 30% из-за пандемии коронавируса. Агентство Bloomberg отметило, что если пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 приведёт к падению котировок на фондовом рынке США, стоимость валют многих стран с развивающимися рынками упадёт ещё сильнее. По прогнозам аналитиков, рубль может упасть ещё на 29,5% от нынешнего курса в 75 рублей за доллар.