Рубль немного окреп по отношению к доллару и евро

https://static.news.ru/photo/90b250ee-652b-11eb-9d60-96000091f725_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa

На открытии торгов Московской биржи курс доллара по отношению к рублю снизился на 0,2% курс евро — на 0,09% в сравнении с показателями закрытия предыдущей сессии.

По данным торговой площадки на 10:00 мск, курс доллара опустился до отметки 75,99 рубля, курс евро — до 91,7 рубля. Далее американская и европейская валюты ускорили снижение. Через 12 минут после начала торгов курс доллара находился на уровне 75,87 рубля, евро подешевел до 91,57 рубля.

Российский рынок акций 2 февраля открылся ростом биржевых индексов. Так, индекс МосБиржи прибавил 1,01% и достиг 3324,24 пункта, индекс РТС увеличился на 0,84%, до 1375,46 пункта.

Как писал NEWS.ru, в нынешних экономических реалиях инвестировать в акции, облигации федерального займа (ОФЗ) или золото при отсутствии опыта смысла нет. Такое мнение высказали экономисты. По словам финансового аналитика Виталия Калугина, деньги сейчас прекратили носить сберегательную функцию. Поэтому разместить их куда-то без риска, но с хотя бы минимальной доходностью совершенно невозможно. Хранить сбережения можно в банковских вкладах, но только в пределах застрахованного депозита, полагает он.

Ранее финансист Дмитрий Иванов заявил, что инвестировать можно в различные инструменты — валюту, недвижимость, бизнес, ценные бумаги. Однако главное, по его словам, не забывать о соотношении «выгода — риск» — чем выше возможная прибыль, тем больше шансов всё потерять.