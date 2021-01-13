Рубль назвали самой недооценённой валютой мира

https://static.news.ru/photo/e569a31c-5586-11eb-8506-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Журнал The Economist признал рубль самой недооценённой валютой мира по «индексу бигмака».

Расчёт применяют, чтобы определить паритет покупательной способности (ППС) и расчёта «реальных» обменных курсов валют. Для него авторы взяли один стандартный продукт, который доступен в большинстве стран мира, но за разную стоимость в пересчёте на другие валюты. При этом для расчёта ППС используется гипотеза, согласно которой цена на один и тот же товар должна быть одинаковой во всех странах мира. Иная ситуация указывает на заниженный либо завышенный курс местной валюты.

В издании отметили, что в Соединённых Штатах за бигмак нужно заплатить в среднем $5,66, а в РФ — 135 рублей, что составляет $1,81. Для «уравнивания» цены доллару необходимо стоить 23,85 рубля, тогда как на самом деле он стоит в три с лишним раза дороже.

Согласно оценке специалистов, в настоящее время курс рубля занижен на 68%, а с учётом поправки на уровень ВВП государства на душу населения — на 47,3%. Это говорит о том, что российская валюта самая недооценённая в мире.

Среди других валют с самым заниженным курсом названы гонконгский доллар (на 46,8%) и турецкая лира (на 39,7%).

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что в ближайшие дни пара USD/RUB может откатиться к уровню 75 рублей. По его словам, рубль всё ещё демонстрирует слабость из-за нисходящей динамики российского долгового рынка и снижения развивающихся валют, наблюдаемого на фоне восстановления доллара США.