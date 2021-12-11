Финансист заявил, что рубль может укрепиться после Нового года

До Нового года не следует опасаться за рубль. Курс нацвалюты к праздникам ожидается в диапазоне 71,50–74,50 рубля за доллар. После Нового года он может укрепиться до показателей июня 2020 года (ниже отметки 70), заявил «Российской газете» начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

По словам специалиста, рубль — одна из самых крепких валют стран ЕМ (развивающихся рынков). Волатильность курса в уходящем году была довольно низкой.

Укрепление рубля произойдёт в конце января — начале февраля том случае, если цена на нефть вернётся в диапазон $80–85 за баррель, уточнил Ващенко. По его словам, в настоящее время серьёзные опасения внушает инфляция. Однако она охватывает многие страны и провоцирует рост цен на экспортные товары, поэтому не является фактором ослабления рубля.

Ранее первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что мир может столкнуться с новой волной мировой инфляции в 2022 году на рынке продовольствия. Сейчас, по его словам, экономика переживает вторую волну инфляции.

На макроэкономические показатели, по мнению Белоусова, сильное влияние оказала пандемия коронавируса. И инфляционные волны говорят о том, что мир пока ещё не нашёл точку равновесия. Он отметил, что в отличие от Банка России, не все регуляторы мира готовы бороться с инфляцией такими решительными методами, как повышение ставки.