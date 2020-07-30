На сегодняшний день проход отметки 73,8 рубля за доллар и 86,2 рубля за евро создаёт риски дальнейшего ослабления рубля, однако даже при развитии данного сценария, покупать по текущим ценам иностранную валюту не стоит, так как после традиционно слабого августа до конца 2020 года рубль может снова отыграть часть утраченных ранее позиций, заявили NEWS.ru опрошенные финансисты. Эксперты дали советы как целесообразнее всего обойтись с валютой и всевозможными активами в нынешней ситуации беспокойных ожиданий.

По итогам завершившегося в эту среду заседания чиновников Федеральной резервной системы (ФРС США) инвесторы не услышали от ведомства Джерома Пауэлла конкретных цифр по объёмам и срокам очередных денежных вливаний, к которым мировые финансовые рынки так привыкли с марта текущего года. С учётом того, что следующее заседание ФРС состоится только в сентябре, это привело к снижению биржевых индикаторов и ослаблению валют развивающихся стран, включая российский рубль.

Однако помимо неблагоприятной внешней конъюнктуры, негативное влияние на рубль сейчас всё же оказывает усилившаяся волатильность нефтяных цен, и на фоне проводимой ЦБ РФ мягкой монетарной политики отмечается падение спроса на российский госдолг со стороны отечественных и зарубежных инвесторов. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Так, в ходе аукционов, проведенных нашим Минфином вчера, у ведомства не получилось привлечь нужный объём денежных средств, который необходим для выполнения квартального плана по займам в размере одного триллиона рублей.

Между тем, призывают специалисты, помимо внешних факторов ради поддержки рубля также более активно следует сейчас подключиться и ЦБ, проводя интервенции для снижения курса иностранных валют.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для людей, у которых сформирована подушка безопасности, а также есть дополнительные свободные средства, которые можно разместить надолго, стоит вложиться, в том числе, в валютные финансовые инструменты. Это позволит лучше диверсифицировать портфель и захеджировать валютные риски. Иван Капустянский финансовый консультант финансовый консультант

Людям, у которых небольшие сбережения, а также все траты обычно идут в рублях сейчас не стоит покупать валюту с целью инвестиций, советует финансовый консультант Иван Капустянский. Это связано с тем, что наверняка эти деньги, в том числе, выполняют для многих функцию финансовой подушки безопасности. А «неприкосновенный запас», по его суждению, стоит хранить только в финансовых инструментах, номинированных в рублях, не высокорискованных и высоколиквидных. Для этого подойдут: банковские продукты, такие как депозиты, накопительные счета, государственные и корпоративные облигации с коротким сроком погашения, облигационные ETF (Exchange Traded Funds — иностранные биржевые инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на биржах). К более рискованным можно отнести: акции голубых фишек и акции дивидендных компаний.

Для этих целей, отмечает он, лучше использовать доллары США, а не евро, потому что именно в этой валюте номинировано большое количество финансовых инструментов, куда можно вложиться. Также, рекомендует финансист, в данный момент в свой перспективный портфель стоит включить: ETF на индекс SP500, ETF на дивидендные акции, ETF на акции роста, ETF на облигации. Также для большей диверсификации стоит включить в портфель ETF акций не американских компаний, а, например, европейских и азиатских.

Что же касается приобретения валюты, то её, по мнению экспертов, стоит покупать не когда она уже значительно выросла и на рынке присутствует паника, а постоянно и небольшими равными суммами. Это позволит обеспечить приемлемый средний курс покупки, что значительно снизит убытки в случае неблагоприятного движения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем, ситуация кардинально может измениться уже в августе. Потенциально поспособствует этому смена настроений на рынке, а соответственно рост спроса на рисковые активы, к которым, в том числе относится и отечественный рубль.

В моменте факторы, не очень благоприятные для рубля, сейчас почти исчерпались, так что мы отчётливо видим укрепление рубля к осени и концу года по отношению к доллару и евро. Однако всё же доллар в силу текущей ситуации в США, пожалуй, выглядит даже хуже рубля. Антон Табах старший экономист «Эксперт РА» старший экономист «Эксперт РА»

Вместе с тем, уже в августе в Соединённых Штатах может начать действовать новая программа поддержки граждан и бизнеса взамен заканчивающихся. Уверенности в том, что новый пакет мер может быть принят уже в ближайшее время придаёт тот факт, что Дональду Трампу выгодно максимально быстро снова обеспечить граждан и бизнес помощью, из-за, разумеется, президентских выборов в этом году.

Да и по итогам вчерашнего заседания ФРС уже стало очевидно, что этот влиятельный регулятор продолжит поддерживать американскую экономику столько, сколько этого потребуется, прежде всего, нулевыми ставками, а также бесконечным выкупом ценных бумаг, для увеличения ликвидности финансовой системы.

А уже эти факторы вполне могут успокоить инвесторов и дать надежды на то, что экономика Штатов снова начнет активно восстанавливаться, прогнозируют собеседники NEWS.ru.

Отметим, что сегодня утром (10:00) курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,83% — до отметки в 73,17 рубля, курс евро прибавил 0,5% — до 86,04 рубля. Причём, курс американской валюты поднялся выше 73 рублей впервые с 18 мая. В свою очередь курс евро в последний раз находился выше 86 рублей ещё 2 апреля текущего года.