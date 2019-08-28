https://static.news.ru/photo/fd332bd8-c96b-11e9-aec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рубль начал умеренно расти к американской и европейской валютам. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, по отношению к доллару курс рубля расчётами «завтра» поднимается на 13 копеек — до 66,31 рубля, к евро — на 15 копеек, до 73,54 рубля.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10.05 мск среды снизился на 0,11% — до 2656,63 пункта, индекс РТС, наоборот, вырос на 0,09% — до 1259,69 пункта, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал о падении рубля по отношению к иностранным валютам. Доллар и евро 27 августа подорожали на 28 и 25 копеек соответственно.