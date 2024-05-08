Рубль существенно укреплялся в преддверии Дня Победы, и в последние два дня его курс на бирже составлял около 91 за доллар. Но уже сегодня нацвалюта «просела» до 92. Продолжится ли этот тренд и до какого момента стоит ждать «лучшего курса», чтобы купить доллары, евро или юани, расскажет NEWS.ru.
Что происходит с курсом рубля каждое 9 мая
NEWS.ru решил проанализировать данные по предпраздничному укреплению рубля за последние годы. Экономисты и те, кто любит покупать иностранную валюту, уже привыкли, что к 9 мая рубль заметно растет. Приведем примеры с биржи за пять лет, не считая этот год.
В 2023 году доллар 27 апреля в моменте доходил до 82,1 рубля, но уже 11 мая пикировал до 75,2 (а потом опять начинал расти). В 2022 году — с 71 рубля 2 мая он упал до 50,35 рубля 1 июня (впрочем, столь сильное падение обусловлено в первую очередь чрезвычайно жесткими мерами Минфина и ЦБ по валютному контролю, предпринятыми еще в марте, и в самой меньшей степени обычным «эффектом Дня Победы»).
В более показательном 2021 году, когда еще не было санкций Запада в ответ на начало спецоперации на Украине, с пика 7 апреля в 78 рублей доллар дошел до дна 11 июня в 71,5 рубля, после чего опять начал расти. В 2020 году с уровня в 77,6 рубля 21 апреля американская валюта упала 8 июня до 68 рублей. Небольшое исключение было в 2019 году — в первые майские доллар дорос до 65,6 рубля (3 мая), но после вторых майских начал снижаться и 22 мая опустился до 64,2. Затем «американец» снова пошел вверх.
Часть аналитиков указывают на то, что каждый год финансовые власти РФ специально предпринимают меры. Например, продают иностранную валюту из резервов в больших объемах — чтобы к 9 мая рубль выглядел сильнее. И естественно, что действие этих мер начинается заблаговременно и заканчивается зачастую заметно позже праздников: каждый раз ситуация на рынке разная, а игроков там много. Но в конечном итоге в середине-конце мая или начале июня рубль вновь начинает слабеть.
Как меняется курс рубля перед 9 мая в 2024 году
С последнего пика 17 апреля в 94,43 рубля доллар опустился 7 мая до 91,1 рубля. Впрочем, столь сильное и неожиданное падение американской валюты подогрело спрос на нее, и уже сегодня американские деньги опять растут в цене. На 14:12 это было уже 92,05 рубля, и с тех пор курс колеблется около этой отметки. Но пока все равно слишком рано говорить о возвращении к значениям середины апреля.
Одним из основных драйверов недавнего укрепление рубля стали новости от 23 апреля о том, что правительство продлит обязательства для крупнейших экспортеров по продаже валютной выручки. Дело в том, что еще с прошлого октября эти компании (их список не был опубликован) обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать также в России 90% от этого объема. Требование было введено на фоне падения курса рубля в прошлом году. Меру распространили на 43 группы компаний из отраслей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.
Норма должна была действовать до 30 апреля. Но в итоге ее продлили даже не до конца 2024-го, а до 30 апреля 2025 года.
Что еще позитивно повлияло на курс рубля
Почти все опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся в том, что рублю помогает высокая ставка ЦБ, которая делает его малодоступным для кредитов населению и бизнесу (так рубль становится более дорогим).
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин добавляет в беседе с NEWS.ru: фактором локального укрепления нацвалюты в начале мая стала конвертация иностранных доходов в рубли компанией «Лукойл» для выплаты годовых дивидендов. Это повысило спрос на рубль на рынке, а следовательно, и его курс. «Плюс к этому в мае приток валюты в страну увеличится — с временным лагом начнет приходить выручка от продажи нефти по повышенным ценам: в начале апреля котировки Brent поднимались выше $90 за баррель.
Также, добавляет эксперт, с 8 мая по 6 июня 2024 года ЦБ будет продавать иностранную валюту на рынке (вероятно, в основном юани) на сумму около 6,3 млрд рублей в день — это в 10 раз больше, чем было в предыдущем месяце (с 5 апреля по 7 мая ежедневный объем продаж составлял 0,6 млрд рублей). И хотя Потавин не считает, что это принципиально повлияет на курс рубля, но все же называет это одним из факторов. В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер называет такие меры как минимум «подспорьем» для рубля».
Еще один важный момент: как указывает NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, затухание ирано-израильского конфликта приводит к тому, что скупавшие доллары инвесторы, желавшие так защитить себя от финансовых рисков, теперь выбирают другие способы вложить средства.
Что будет ослаблять рубль
Из предпосылок, которые будут играть негативную для рубля роль, Шнейдерман выделяет снижение цен на нефть до $82–83 с $90 в первую неделю мая. «Это объясняется стабилизацией геополитической ситуации на Ближнем Востоке и обновленными данными по запасам нефти на территории США», — говорит аналитик.
Как напоминает эксперт, удешевление «черного золота» ведет к поступлению меньших доходов от продажи нефти российским компаниям и в бюджет страны. Это приводит к временному падению интереса инвесторов к российской экономике. В итоге они сокращают покупки рублей и их инвестирование в ценные бумаги и проекты в РФ.
Кроме того, как прогнозирует для NEWS.ru Сергей Раманинов из команды Telegram-канала «Рынки Деньги Власть», следующие месяцы могут быть сложными с точки зрения геополитики (Европа готовит очередной пакет санкций против России). «И если это приведет к дальнейшим сложностям с банковскими операциями, то ждем ослабления рубля. Еще против рубля может играть укрепляющийся к мировым валютам доллар», — сказал Раманинов.
«Мы полагаем, что локальное усиление рубля в мае — это временный фактор, и ближе к лету курс доллара, евро и юаня будут на более высоких уровнях. Способствовать этому будет рост объемов импорта товаров и услуг в Россию (то есть рост спроса на доллары в РФ. — NEWS.ru.), вероятное снижение ключевой ставки ЦБ РФ этим летом, снижение цен на нефть и новые возможные усиления санкционного давления на Россию», — подытожил Потавин.
Когда лучше всего покупать иностранную валюту
В этом вопросе эксперты пока спорят. Зельцер из «БКС Мир Инвестиций» говорит, что после еще недавнего снижения доллара отскок в обратную сторону вполне допустим (он уже происходит). Но он не будет сильным, так как курсы валюты в последние месяцы на рынке почти не меняются, говорит Зельцер. В итоге аналитик ждет, что доллар временно вырастет в оставшиеся дни мая, но потом все равно снизится до 90 рублей.
Раманинов же полагает, что сейчас может быть «хорошая точка для покупки долларов, юаней и евро», так как значительного роста рубля в будущем в его команде тоже не прогнозируют. Другие эксперты с комментариями пока не торопятся.
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