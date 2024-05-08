Рубль часто растет на 9 Мая: когда выгодно покупать доллары в 2024 году

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Рубль существенно укреплялся в преддверии Дня Победы, и в последние два дня его курс на бирже составлял около 91 за доллар. Но уже сегодня нацвалюта «просела» до 92. Продолжится ли этот тренд и до какого момента стоит ждать «лучшего курса», чтобы купить доллары, евро или юани, расскажет NEWS.ru.

Что происходит с курсом рубля каждое 9 мая

NEWS.ru решил проанализировать данные по предпраздничному укреплению рубля за последние годы. Экономисты и те, кто любит покупать иностранную валюту, уже привыкли, что к 9 мая рубль заметно растет. Приведем примеры с биржи за пять лет, не считая этот год.

В 2023 году доллар 27 апреля в моменте доходил до 82,1 рубля, но уже 11 мая пикировал до 75,2 (а потом опять начинал расти). В 2022 году — с 71 рубля 2 мая он упал до 50,35 рубля 1 июня (впрочем, столь сильное падение обусловлено в первую очередь чрезвычайно жесткими мерами Минфина и ЦБ по валютному контролю, предпринятыми еще в марте, и в самой меньшей степени обычным «эффектом Дня Победы»).

В более показательном 2021 году, когда еще не было санкций Запада в ответ на начало спецоперации на Украине, с пика 7 апреля в 78 рублей доллар дошел до дна 11 июня в 71,5 рубля, после чего опять начал расти. В 2020 году с уровня в 77,6 рубля 21 апреля американская валюта упала 8 июня до 68 рублей. Небольшое исключение было в 2019 году — в первые майские доллар дорос до 65,6 рубля (3 мая), но после вторых майских начал снижаться и 22 мая опустился до 64,2. Затем «американец» снова пошел вверх.

Часть аналитиков указывают на то, что каждый год финансовые власти РФ специально предпринимают меры. Например, продают иностранную валюту из резервов в больших объемах — чтобы к 9 мая рубль выглядел сильнее. И естественно, что действие этих мер начинается заблаговременно и заканчивается зачастую заметно позже праздников: каждый раз ситуация на рынке разная, а игроков там много. Но в конечном итоге в середине-конце мая или начале июня рубль вновь начинает слабеть.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как меняется курс рубля перед 9 мая в 2024 году

С последнего пика 17 апреля в 94,43 рубля доллар опустился 7 мая до 91,1 рубля. Впрочем, столь сильное и неожиданное падение американской валюты подогрело спрос на нее, и уже сегодня американские деньги опять растут в цене. На 14:12 это было уже 92,05 рубля, и с тех пор курс колеблется около этой отметки. Но пока все равно слишком рано говорить о возвращении к значениям середины апреля.

Одним из основных драйверов недавнего укрепление рубля стали новости от 23 апреля о том, что правительство продлит обязательства для крупнейших экспортеров по продаже валютной выручки. Дело в том, что еще с прошлого октября эти компании (их список не был опубликован) обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать также в России 90% от этого объема. Требование было введено на фоне падения курса рубля в прошлом году. Меру распространили на 43 группы компаний из отраслей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

Норма должна была действовать до 30 апреля. Но в итоге ее продлили даже не до конца 2024-го, а до 30 апреля 2025 года.

Что еще позитивно повлияло на курс рубля

Почти все опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся в том, что рублю помогает высокая ставка ЦБ, которая делает его малодоступным для кредитов населению и бизнесу (так рубль становится более дорогим).

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин добавляет в беседе с NEWS.ru: фактором локального укрепления нацвалюты в начале мая стала конвертация иностранных доходов в рубли компанией «Лукойл» для выплаты годовых дивидендов. Это повысило спрос на рубль на рынке, а следовательно, и его курс. «Плюс к этому в мае приток валюты в страну увеличится — с временным лагом начнет приходить выручка от продажи нефти по повышенным ценам: в начале апреля котировки Brent поднимались выше $90 за баррель.

Также, добавляет эксперт, с 8 мая по 6 июня 2024 года ЦБ будет продавать иностранную валюту на рынке (вероятно, в основном юани) на сумму около 6,3 млрд рублей в день — это в 10 раз больше, чем было в предыдущем месяце (с 5 апреля по 7 мая ежедневный объем продаж составлял 0,6 млрд рублей). И хотя Потавин не считает, что это принципиально повлияет на курс рубля, но все же называет это одним из факторов. В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер называет такие меры как минимум «подспорьем» для рубля».

Еще один важный момент: как указывает NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, затухание ирано-израильского конфликта приводит к тому, что скупавшие доллары инвесторы, желавшие так защитить себя от финансовых рисков, теперь выбирают другие способы вложить средства.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что будет ослаблять рубль

Из предпосылок, которые будут играть негативную для рубля роль, Шнейдерман выделяет снижение цен на нефть до $82–83 с $90 в первую неделю мая. «Это объясняется стабилизацией геополитической ситуации на Ближнем Востоке и обновленными данными по запасам нефти на территории США», — говорит аналитик.

Как напоминает эксперт, удешевление «черного золота» ведет к поступлению меньших доходов от продажи нефти российским компаниям и в бюджет страны. Это приводит к временному падению интереса инвесторов к российской экономике. В итоге они сокращают покупки рублей и их инвестирование в ценные бумаги и проекты в РФ.

Кроме того, как прогнозирует для NEWS.ru Сергей Раманинов из команды Telegram-канала «Рынки Деньги Власть», следующие месяцы могут быть сложными с точки зрения геополитики (Европа готовит очередной пакет санкций против России). «И если это приведет к дальнейшим сложностям с банковскими операциями, то ждем ослабления рубля. Еще против рубля может играть укрепляющийся к мировым валютам доллар», — сказал Раманинов.

«Мы полагаем, что локальное усиление рубля в мае — это временный фактор, и ближе к лету курс доллара, евро и юаня будут на более высоких уровнях. Способствовать этому будет рост объемов импорта товаров и услуг в Россию (то есть рост спроса на доллары в РФ. — NEWS.ru.), вероятное снижение ключевой ставки ЦБ РФ этим летом, снижение цен на нефть и новые возможные усиления санкционного давления на Россию», — подытожил Потавин.

Когда лучше всего покупать иностранную валюту

В этом вопросе эксперты пока спорят. Зельцер из «БКС Мир Инвестиций» говорит, что после еще недавнего снижения доллара отскок в обратную сторону вполне допустим (он уже происходит). Но он не будет сильным, так как курсы валюты в последние месяцы на рынке почти не меняются, говорит Зельцер. В итоге аналитик ждет, что доллар временно вырастет в оставшиеся дни мая, но потом все равно снизится до 90 рублей.

Раманинов же полагает, что сейчас может быть «хорошая точка для покупки долларов, юаней и евро», так как значительного роста рубля в будущем в его команде тоже не прогнозируют. Другие эксперты с комментариями пока не торопятся.

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