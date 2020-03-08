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Рубль продолжает дешеветь на рынке Forex после обвала нефтяных котировок. Но российская валюта отыграла часть потерь вслед за сырьём, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:20 по Москве 9 марта 2020-го курс доллара составлял 74,05 рубля за единицу, евро — 84,27 рубля.

Обвал цен происходит на фоне информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа.

Cтоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 7:31 утра 9 марта мск до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% — до $27,72 за баррель.

Акции российских предприятий 9 марта 2020 года рухнули на Лондонской бирже на 9–26% из-за резкого падения цены на нефть и снижения стоимости ценных бумаг зарубежных эмитентов.

По состоянию на 11:41 по Москве глобальные депозитарные расписки (GDR) «Роснефти» подешевели на 22,45%, до $4,47, «Лукойла» — на 24,38%, до $61,16, «НОВАТЭКа» — на 25,41%, до $103,9. Бумаги «Газпрома» обвалились на 18,07%, до $4,49, «Газпром нефть» теряет 20,53% — до $13,51.

Ранее NEWS.ru сообщал, что снижение стоимости нефти является ожидаемым. На рынке началась ценовая война, заявил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.