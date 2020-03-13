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Вводимые из-за коронавируса ограничения могут привести к волне ухода туроператоров с рынка РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Аннуляция туров идёт по всем направлениям, идут отказы по морским круизам сотнями в день. Туризм в полном тупике. При этом туроператоры обязаны вернуть деньги туристам за вычетом фактически понесённых расходов. Но самим туроператорам гостиницы и авиакомпании деньги не возвращают. Это будет просто массовый падёж, — заявила ТАСС представитель РСТ.

По её словам, ситуация может быть хуже той, которая сложилась во время волны ухода с рынка туроператоров в 2014 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия с 16 марта введёт ограничение на полёты в страны Европейского союза, где возникло несколько очагов коронавируса COVID-19. Сохранятся регулярные рейсы между Москвой и европейскими столицами. Открытым останется только терминал F аэропорта Шереметьево. Российские чартеры начнут вылетать за россиянами, оказавшимися в карантинных зонах.

ВОЗ признала ситуацию с COVID-19 пандемией. К 13 марта инфекция обнаружена во всех странах Евросоюза. Сильнее других страдает Италия, где заболели более 15 тысяч человек. По несколько тысяч заражённых обнаружили в Испании, Германии и Франции.

В России 13 марта число пациентов с коронавирусом резко увеличилось с 34 до 45 человек. В Москве и Санкт-Петербурге выявлено по пять новых случаев заражения.