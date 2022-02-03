РСПП предложил поднять планку дохода для самозанятых в IT

Поднять планку доходов для самозанятых IT-специалистов с 2,4 млн рублей до 5 млн рублей в год предложил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад РСПП для правительства РФ Центрального бана, Госдумы и Совета Федерации. По мысли авторов, такая мера позволит увеличить число фициально зарегистрированных самозанятых, платящих налоги по льготной ставке.

С учетом среднегодового темпа роста зарплат в 10% увеличение порогового значения дохода, при котором возможно применение специального режима налогообложения для самозанятых, позволит увеличить число физических лиц <...>, ведущих деятельность в области ИТ в легальном поле, а также обеспечит рост налоговых отчислений от их деятельности, — говорится в докладе.

По словам вице-президента РСПП Сергей Мытенкова, выделить IT-специалистов в особый класс позволяет их слабая привязка к конкретному месту работы и географической локации, когда контролировать уплату ими налогов оказывается просто некому.

По данным издания, правительство и профильный комитет Госдумы доклад РСПП пока не получали. В Банке России пообещали изучить инициативы, как только они поступят на рассмотрение.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин предложил приравнять майнинг криптовалюты к предпринимательству. Таким образом этот вид деятельности можно будет исключить из «серой зоны». Соответствующее письмо направлено министру финансов Антону Силуанову.