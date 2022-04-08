Розы, краски, шерсть и нитки: ЕС раскрыл детали новых экспортных санкций

Евросоюз раскрыл детали новых экспортных и импортных санкций против России. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Ограничения на ввоз в Россию коснутся растений, фотоплёнки, типографской краски, бумаги. Из России запрещён импорт морепродуктов, серебра, древесины, также введены квоты на ввоз удобрений.

Ограничениям на экспорт подлежат цветы цветы (розы, рододендроны, азалии), а также клубни и луковицы растений; водород, азот, кислород; кремний, соединения золота и серебра. Запрещаются поставки в Россию краски, включая типографскую, фотоплёнки, различных видов бумаг. Нельзя вывозить в страну шерсть и нитки, пожарные автомобили, микроскопы.

Из России нельзя вводить в страны ЕС морепродукты, включая ракообразных и икру, листовой алюминий, серебро, древесину, цемент. Ограничен импорт российских удобрений. Квоты на хлористый калий составляют 837,57 тысяч тонн, других удобрений с содержанием калия — 1,57 млн тонн.

Отдельно отмечается, что введённые сейчас ограничения не распространяются на поставки до 10 июля на контракты, заключённые до 9 апреля 2022 года.

Европейским компаниям разрешено выполнять контракты с Россией на лизинг самолётов, заключённые до 26 февраля, а также принимать платежи по ним. После окончания действий контрактов самолёты перейдут в собственность России.

Также санкции предусматривают запрет на регистрацию трастов в интересах россиян и российских компаний.

Ранее Евросоюз опубликовал новый санкционный список вслед за введением пятого пакета санкций против России. В список, обнародованный на официальном сайте, вошли 217 физлиц, включая главу Сбербанка Германа Грефа, бизнесмена Олега Дерипаску, а также 18 организаций.