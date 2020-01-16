https://static.news.ru/photo/3d1006ca-38e0-11ea-b207-fa163e074e61_660.jpg Зенит М Фото: shvabe.com

Розничные продажи обновлённого легендарного фотоаппарата «Зенит» начались в России. Раньше прибор можно было купить только в интернет-магазинах.

Камеры с объективом «Зенитар 1/35» представлены в чёрном и серебряном цветах, стоимость фотоаппарата с объективом составляет 460 тыс. рублей. Это фиксированная цена для российского рынка, которая вызвана значимостью самой камеры и техническими особенностями всех изделий в комплекте, уточняет пресс-служба холдинга «Швабе».

Разработчиком обновлённого российского бренда является Красногорский завод им.Зверева. Новая камера создавалась им вкупе с немецким производителем фотокамер и оптики премиум-класса Leica Camera AG. Новая камера «Зенит» разработана на базе камеры Leica M, но отличается в части компонентов и программного обеспечения.

Фотоаппарат оснащён объективом Zenitar 35 mm f/1.0, который сделан из металла и стекла, камера полностью разработана и произведена в России, все его компоненты и материалы — российского производства. Объектив уникален тем, что создаёт не требующее обработки изображениес уникальным боке и эффектом софт-фокуса. Камера создана для съёмки в различных условиях, её дизайн повторяет облик советского «Зенита» и «Зоркого».

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Красногорский завод имени Зверева. На предприятии он испытал новый фотоаппарат «Зенит М», который ещё не поступил в продажу.