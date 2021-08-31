Ростуризм продлил сроки продажи путёвок с кешбэком

Ростуризм на две недели продлил действие акции продаж туристического кешбэка по России — до середины сентября. Об этом сообщили в ведомстве.

Туристы могут приобрести пакетные туры и проживанием с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации.

В ведомстве добавили, что решено направить оставшиеся средства (около 400 млн рублей), выделенные на программу, на стимуляцию продаж турпакетов в низкий сезон. В Ростуризме добавили, что у путешествий осенью есть свои преимущества. Продажи должны были завершиться 31 августа.

Ранее сообщалось, что системообразующий банк Крыма РНКБ принял первые 11 заявок на общую сумму 26 млрд рублей по программе льготного кредитования гостиничной сферы, запущенной Ростуризмом.

Отмечалось, что к сезону 2021 года в Крыму было модернизировано и реконструировано более 80 объектов размещения. При этом для крупных инвестиционных проектов в курортных регионах будут созданы дополнительные преференции. Новые механизмы поддержки помогут привлечь в регион новые инвестиционные проекты и изменить ситуацию в санаторно-курортной сфере.