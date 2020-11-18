Ростуризм предложил частично компенсировать стоимость детских путешествий

https://static.news.ru/photo/e07a609e-298a-11eb-973d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Федеральное агентство по туризму предложило возмещать из бюджетных средств часть стоимости детских путешествий по России.

По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, выступившей на правительственном часе в Совете Федерации, разрабатываемый в настоящее время национальный проект по туризму должен сделать путешествия по стране более доступными. Для этого будут продолжены как существующие меры господдержки, так и ряд новых.

Повышение доступности туристических поездок — детских поездок с частичным возмещением стоимости из бюджета, внутренних поездок с частичным возмещением стоимости из бюджета, внутренних поездок в рамках чартерных полётных программ путём частичного возмещения стоимости из бюджета, — цитирует ТАСС Догузову.

Ранее стало известно, что россияне смогут пользоваться программой туристического кешбэка дольше и на новых условиях, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Срок предоставления услуги решено продлить до 10 января 2021 года, а список участников программы будет расширен, теперь в ней смогут принять участие и туристические агрегаторы, информирует кабмин.

Этой осенью в России действует программа кешбэка за поездки по внутренним турам. Меры призваны сделать доступнее путешествия по стране, а также увеличить турпоток и продлить летний сезон. Кешбэк будет начисляться на карту «Мир», которой, согласно правилам программы, должна быть оплачена поездка, писал NEWS.ru.