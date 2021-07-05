Роструд назвал регионы с самым большим количеством безработных

Чечня занимает первое место по вставшим на учёт и получающим пособия по безработице. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на Роструд.

Первое место по выплатам безработным в России занимает Чечня. На май этого года их получали 46 тыс. жителей республики. Вслед за ней идут Московская область (31,3 тыс.) и Башкирия (31,26 тыс.), пишет газета.

В десятку лидеров по безработице входят Московская область, Башкирия, Москва, Свердловская и Новосибирская области и другие. Согласно тем же статистическим данным, в России наметилась устойчивая тенденция по сокращению граждан, получающим выплаты по безработице.

С начала года количество россиян, которые оформили пособия по безработице, уменьшилось с 1 млн 146 тыс. человек до 793 тыс. Меньше всего таких выплат получают на Чукотке (325 человек), второе место занимает ЯНАО (373 жителя). На уровне до одной тысячи человек находятся Севастополь (712) и Сахалинская область (724).

К концу мая на бирже труда, согласно данным Роструда, официально состояли 1,6 млн человек, из них 1,4 млн — в статусе безработного. Общее количество безработных, согласно методологии МОТ, по подсчётам Росстата, составило 3,7 млн человек, из них 1,2 млн — сельские жители, а 2,5 млн — городские.

Как сообщалось ранее, в некоторых регионах России замечено сильное ускорение естественной убыли населения. Лидером по абсолютному снижению численности населения стала Москва.