Ростех создаст первую в стране «большую» газовую турбину

https://static.news.ru/photo/85220d0c-c4e8-11ea-a5f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: rostec.ru

Первая отечественная газовая турбина большой мощности может появиться в России в 2022 году.

Как сообщил ТАСС первый замглавы Ростеха Владимир Артяков, госкорпорация готова к серийному выпуску ГТД-110М при наличии спроса.

По словам Артякова, сейчас Ростех готов выпускать две турбины ежегодно, а если будет запрос рынка, то может удвоить эту цифру. Он отметил, что в госкорпорации уверены в коммерческом успехе проекта, поскольку российские энергокомпании уже много лет ждут появления отечественных турбин большой мощности.

Ростех создал спецкомпанию для производства, поставок и сервисного обслуживания турбин ГТД-110М зимой 2020 года. Первую турбину заказчики смогут получить в 2022 году, в корпорации уже приступили к обсуждению с генерирующими компаниями договоров на производство.

В настоящее время к собственной разработке отечественной технологии производства газовых турбин большой мощности приступили также «Силовые машины» Алексея Мордашова. Компания занимается разработкой отечественной газовой турбины мощностью 65 МВт и 170 МВт. «Силмаш» хочет создать первую газовую турбину в РФ на 170 МВт не позднее конца 2023 года, писал NEWS.ru.

В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности — от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется.