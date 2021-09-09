Ростех создаст новый холдинг по производству промышленного оборудования

Ростех намерен создать новую компанию по разработке и производству тяжёлого обрабатывающего оборудования и инструментов для промышленности, которая сможет конкурировать с мировыми компаниями и займёт 50% отечественного рынка, полностью заместив импорт зарубежных станков. Возглавит холдинг нынешний гендиректор «РТ-Капитала» Кирилл Фёдоров, пишет РБК.

Госкорпорация «Ростех» создаст холдинг по разработке и производству тяжёлого обрабатывающего оборудования и инструментов для промышленности. В состав новой структуры войдут нынешние станкостроительные активы корпорации и ряд других дочерних компаний — производителей оборудования, деятельность которых сейчас носит разрозненный характер.

Главой холдинга станет нынешний гендиректор «РТ-Капитала» Кирилл Фёдоров, заявивший, что намерен полностью пересмотреть бизнес-модель станкостроительных активов, наладить новые кооперационные связи с другим предприятиями отрасли и создать крупный проектный офис. Это позволит создать новый промышленный холдинг, способный конкурировать с мировыми компаниями. По прогнозам Ростеха, рынок потребления станков в России к 2030 году превысит 140 млрд рублей.



Новая компания намерена, в частности, заместить импорт зарубежных станков и занять до 50% российского рынка промышленного оборудования при нынешних 32–35%. Как рассказал президент ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров, для этого необходимо решить проблему оборотных средств и финансирования со стороны банков, а также вопрос консолидации научного сопровождения отрасли. Кроме того, консолидацией отрасли должны заниматься профессионалы, знакомые со спецификой её работы.

Нужно, чтобы фундаментальная наука — Академия наук в лице Института машиноведения им. А. А. Благонравова и другие отраслевые институты и вузы, конструкторско-технологические бюро предприятий — консолидировалась и проработала совместный комплекс мер по возрождению станкостроения в России, — заявил Самодуров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении повысить налог на добычу полезных ископаемых с 2022 года, это коснётся и металлургической отрасли. Президент объяснил такую ситуацию общемировым увеличением стоимости продукции металлургии на фоне сокращения производства в связи с пандемией коронавируса и инфляцией, которая возникает из-за того, что западные страны «включают печатный станок». Такой конъюнктурой пользуются и российские металлурги, продавая металлы за границу, что приводит к дефициту и росту цен внутри страны.