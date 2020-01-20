https://static.news.ru/photo/7c3ebc64-3b61-11ea-92d6-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Сердюков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение о создании специальной авиакомпании, парк которой будет состоять только из самолётов и вертолётов российского производства, подготовили в Ростехе. Об этом сообщил индустриальный директор кластера авиации Анатолий Сердюков.

По его словам, все заинтересованные стороны в ближайшее время обсудят детали предложения. Только после этого можно будет говорить о параметрах проекта. Как пояснил Сердюков, таким образом актуализируется программа развития ОАК (Объединённая авиастроительная корпорация), в рамках которой и подготовлено предложение.

Специальная авиакомпания будет эксплуатировать произведённую в России авиатехнику. Речь о самолётах ОАК, вертолётах, продукции Уральского завода гражданской авиации, — цитирует Сердюкова ТАСС.

Директор кластера авиации пояснил, что создание такой компании поможет развить рынок региональных перевозок и повысить мобильность россиян. Кроме того, предложение Ростеха станет действенной мерой поддержки авиастроения и создаст дополнительный спрос на продукцию.

По его словам, создание такой компании направлено на развитие рынка региональных перевозок и повышение мобильности граждан страны. Кроме того, это действенная мера поддержки авиастроения и дополнительный спрос на продукцию.

Сердюков подчеркнул, что «пришло время разрушить искусственно созданные мифы об отечественном авиапроме». Новая модель взаимодействия с российскими авиапроизводителями, по мнению директора авиакластера, «должна показать, что российская техника может летать много, комфортно и безопасно».

Как писал NEWS.ru, ранее авиастроительная корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость программного обеспечения пассажирских лайнеров 737 MAX.