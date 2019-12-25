https://static.news.ru/photo/d4bbbdf4-27a4-11ea-b84a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Государственная корпорация «Ростех» получит 35% в проекте на Чёрно-Бирюсинском участке в Иркутской области с запасами золота до 18 тонн. Об этом сообщил «Коммерсант».

Ростех получит 35% в проекте по добыче золота в Иркутской области. По данным «Картотеки», в ноябре дочерняя компания госкорпорации «РТ — Развитие бизнеса» приобрела 9,9% акций в уставном капитале компании «Техсервис». Также ФАС одобрила ходатайство на приобретение еще 25,1% акций, что «в совокупности <...> составит долю в размере более 1/3 уставного капитала общества», — сообщило издание.

Отмечается, что у компании есть лицензия на проведение работ. Издание пояснило, что госкорпорация «Ростех» в последнее время всё чаще обращает внимание на горно-металлургические активы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Ростеха Сергей Чемезов предложил сделать госкорпорацию федеральным оператором по вывозу и переработке промышленных отходов. По его словам, отсутствие оператора по работе с отходами III–V классов угрожает своевременной реализации национального проекта «Экология».