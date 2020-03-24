https://static.news.ru/photo/d7270832-6d8b-11ea-a912-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа на предприятиях Ростеха идёт в штатном режиме, и все контракты в рамках международного сотрудничества, в том числе военно-технического, выполняются. Некоторым видам комплектующих, поступавшим прежде из Китая, найдена замена.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Мы успеваем оперативно реагировать на ситуацию в мире и вносить коррективы в работу с поставщиками. Там, где необходимо, проработаны альтернативные источники комплектующих, — отметили в Ростехе.

В госкорпорации добавили, что об отмене или срыве обязательств по действующим экспортным контрактам речь не идёт, обязательства перед зарубежными заказчиками будут выполнены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ростех попросил у правительства дать возможность бюджетным учреждениям закупать гражданскую продукцию у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с использованием механизма единственного поставщика. Инициатива содержится в письме, которое глава госкорпорации Сергей Чемезов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.