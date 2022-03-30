Ростех изучит возможность подключить российские компании к ремонту SSJ 100

Ростех прорабатывает возможность оперативного подключения российских компаний к ремонту запасных частей и агрегатов для самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации. Как пояснили в Ростехе, ситуация в отечественной авиации сейчас «сложная», в связи с этим они намерены повышать собственные компетенции по ремонту лайнера по ряду чувствительных позиций.
Мы прорабатываем возможность оперативного подключения российских компаний к выполнению ремонта запасных частей и агрегатов, изготовлению расходников для обеспечения текущих форм обслуживания, — сообщили в пресс-службе.
Накануне стало известно, что российско-французская компания PowerJet, которая занимается выпуском двигателей SaM146 для самолёта SSJ100, прекратила их техобслуживание. Для продолжения эксплуатации SSJ100 Министерство промышленности и торговли предложило использовать зaпасы, сформированные PowerJуt ещё до санкций. Для этого было предложено узаконить передачу имущества откaзавшихся от бизнеса в России иностранных компаний в управление роcсийским предприятиям.