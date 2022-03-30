18+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Ростех изучит возможность подключить российские компании к ремонту SSJ 100

09:28, 31 марта 2022
Ростех изучит возможность подключить российские компании к ремонту SSJ 100
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Ростех прорабатывает возможность оперативного подключения российских компаний к ремонту запасных частей и агрегатов для самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации. Как пояснили в Ростехе, ситуация в отечественной авиации сейчас «сложная», в связи с этим они намерены повышать собственные компетенции по ремонту лайнера по ряду чувствительных позиций.

Мы прорабатываем возможность оперативного подключения российских компаний к выполнению ремонта запасных частей и агрегатов, изготовлению расходников для обеспечения текущих форм обслуживания, — сообщили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что российско-французская компания PowerJet, которая занимается выпуском двигателей SaM146 для самолёта SSJ100, прекратила их техобслуживание. Для продолжения эксплуатации SSJ100 Министерство промышленности и торговли предложило использовать зaпасы, сформированные PowerJуt ещё до санкций. Для этого было предложено узаконить передачу имущества откaзавшихся от бизнеса в России иностранных компаний в управление роcсийским предприятиям.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео