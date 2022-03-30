Ростех изучит возможность подключить российские компании к ремонту SSJ 100

США через месяц после введения санкций в отношении России приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить дефицита химической продукции. На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что наладит традиционные схемы поставок, пишет «Коммерсант».

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Они попали в список жизненно...