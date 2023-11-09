Рост зарплат в России за январь — август 2023-го Как в 2023 году росли зарплаты россиян

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Средняя номинальная начисленная заработная плата работников в августе составила 69 439 рублей. С августа прошлого года она выросла на 15,1%, но по сравнению с июлем этого года упала на 2,9%.

Годовая инфляция в августе этого года составила 5,15%. Именно на столько в среднем подорожали товары и услуги в России за 12 месяцев, по оценке Росстата. В июле годовая инфляция составила 4,3%, в июне — 3,25%, в мае — 2,51%, в апреле — 2,31%, в марте — 3,51%, в феврале — 10,99%, а в январе — 11,77%.

В результате реальная зарплата за январь — август выросла на 7,5%. И конкретно в августе 2023-го по сравнению с августом 2022-го — на 9,5%. То есть рост реальной зарплаты превысил рост официальной инфляции.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru