Рост тарифов ЖКХ летом отменят? Что будет после недовольства Путина

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Президент России Владимир Путин выразил недовольство несвоевременной индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Подобные промедления в итоге больно бьют по карману граждан, считает он. Очередная индексация должна произойти с 1 июля. «Коммуналка» в среднем по стране подорожает на 11,9%. Пересмотрят ли рост тарифов после критики президента, разбирался NEWS.ru.

Что именно сказал президент о коммунальных платежах

Путин выразил недовольство переносом сроков повышения цен на жилищно-коммунальные услуги. По его словам, откладывание необходимой корректировки тарифов чревато серьезными экономическими последствиями.

«Самое главное, я хочу обратить и ваше внимание, и всех других коллег — своевременно заниматься ремонтами, потому что стоит только на один день упустить — все», — подчеркнул глава государства во время встречи с муниципальными депутатами субъектов России в Петербурге.

По мнению Путина, если своевременно не пересматривать тарифы, последующее повышение может больно ударить по семейному бюджету. Более того, откладывание вопроса рискует привести к необходимости выделения федеральных субсидий, чтобы преодолеть последствия скачка цен, а это является неоправданной мерой, считает президент.

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Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Власти на местах должны своевременно заниматься ремонтом жилья, в противном случае накопленные проблемы будет очень сложно решать в будущем, добавил глава государства.

Как вырастут тарифы на коммунальные услуги в 2025 году

Тарифы ЖКХ в России с 2013 года индексируются ежегодно 1 июля. И за все последние годы было только два исключения. Первое — в 2019 году, когда из-за увеличения ставки НДС с 18% до 20% тарифы были повышены в январе на 1,7% и еще на 2,4% в июле. А второе — в 2022 году: сначала платежи за «коммуналку» подняли 1 июля на 4%, а потом, уже внепланово, 1 декабря — на до 9%.

В 2025 году коммунальные услуги в среднем по стране подорожают на 11,9%. Ранее правительство утвердило средние размеры индексации платы за ЖКХ в регионах РФ с 1 июля 2025 года. На них ориентируются в областях, краях и республиках при повышении своих тарифов.

Наиболее заметный рост ожидается в Пермском крае (21,1%), Архангельской (20%) и Кемеровской (19,8%) областях, а также в Северной Осетии (19,1%). Наименьшие значения индекса — в Амурской области (8,6%), Республике Алтай (8,8%) и Ханты-Мансийском автономном округе (9%). В Москве этот показатель составит 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%.

Тарифы на электроэнергию для населения вырастут в среднем на 12,6%, а тарифы на газ с 1 июля проиндексируют на 10,3%.

Могут ли тарифы на ЖКУ превысить индексы

Под индексом подразумевается максимально допустимый уровень роста тарифов, то есть «потолок», до которого власти региона вправе поднять стоимость коммунальных услуг. Плата на конкретной территории может быть ниже и выше средней по стране. В любом случае она не должна быть больше, чем еще один специальный показатель — предельное отклонение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Например, в Рязанской области средний индекс размера платы за услуги ЖКХ составит 14,1%, а предельное отклонение — 4,8%. Это значит, что в каком-то районе местные власти могут повысить тариф на величину до 18,9% (14,1% + 4,8%). Однако в среднем по региону рост не должен превышать 14,1%. Для Воронежской области возможно превышение предела на 3%, для Московской — на 5%, для Мурманской, Нижегородской, Ленинградской и ряда других областей — на 2,1%. Нулевое значение установлено в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

В данном случае речь идет о коммунальных услугах — горячая и холодная вода, водоотведение (канализация), отопление, газ и электроэнергия. Плата за содержание и ремонт жилья, а также взнос за капитальный ремонт не входят в эти проценты. При этом каждая услуга может вырасти в цене на отличную друг от друга величину.

Как можно расценить заявление президента

Глава государства совсем не имел в виду, что предстоящая 1 июля индексация платы за услуги ЖКХ является чрезмерной, подтверждает в беседе c NEWS.ru член генерального совета «Деловой России» гендиректор петербургской группы компаний «Далпорт» Олег Николаев. «Он сказал, что если индексацию однажды притормаживают, боясь нанести слишком сильный удар по карману людей, то потом приходится наверстывать упущенное и индексировать уже в шокирующем размере», — объясняет он.

По словам эксперта, уровни повышения тарифов федеральное правительство утверждает для каждого региона по отдельности, плюс дает местным властям право «слегка отклониться от них» в ту или иную сторону. Так что снижать 1 июля никто ничего не будет, все уже посчитано и сверстано, говорит Николаев.

Владелец и руководитель ООО «Капитал» Николай Пальченко объясняет сказанное президентом так: подорожание должно быть плавным, а граждан волновать не стоит. «Поэтому за индексацией обязательно проследят на высоком уровне. И определяться она будет не экономическими факторами, а политическими. Цены повысят ровно настолько, насколько это будет возможно без политических последствий», — говорит собеседник NEWS.ru.

Почему «коммуналка» все время дорожает

В первую очередь это связано с обновлением фондов, особенно трубопроводов, компрессоров, насосов и других средств, которые используются в сфере ЖКХ, рассказывает NEWS.ru доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

При этом она замечает, что не все граждане являются добросовестными плательщиками, как и управляющие организации. «Именно ресурсоснабжающие организации несут самые большие потери в части получения средств за предоставленные услуги», — говорит эксперт. По ее словам, нужно ужесточить контроль в части оплаты коммунальных услуг, это поможет более точечно использовать ресурсы и производить ремонтные работы.

Индексация тарифов на ЖКХ — вынужденная мера, уверяет доцент департамента экономики и управления института экономики, управления и права ГАОУ ВО МГПУ Ольга Карабанова.

«Уровень инфляции остается достаточно высоким и затрагивает все сферы экономики. Внутренний спрос расширяется, физические объемы выпуска не успевают за ним. Ведется достаточно жесткая денежно-кредитная политика с ограничением доступности кредитных средств, денежная масса изымается из экономики путем удержания высокой ставки рефинансирования», — перечисляет собеседница NEWS.ru.

Можно ли замедлить рост тарифов

Было бы намного эффективнее устранить причину индексации, то есть сдержать рост цен, считает Пальченко. «Это не так сложно, как кажется. Потому что инфляция в России не монетарная, и лечится она средствами также не монетарными. И как показывает опыт конца 2022 года — начала 2023 года, при необходимости можно очень быстро добиться и дефляции», — рассуждает эксперт.

Во-вторых, России нужна реформа ценообразования и его контроля, продолжает эксперт. Без этого любые цифры, объясняющие и индексации, и сами тарифы, как были, так и останутся взятыми с потолка, несмотря на тонны «исследований и расчетов», говорит он.

Обоснованность затрат поставщиков услуг ЖКХ априори непрозрачна, хоть это и пытаются исправить, указывает Пальченко. А кроме того, ценообразование на российское сырье, добываемое в России и потребляемое ею, до сих пор регулируется «внешними факторами».«В основе всех социально-значимых тарифов должны лежать доказанные фактические затраты. И, самое главное, без привязки к ценам на внешних рынках. Но на это нужна государственная воля», — заключает эксперт.

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