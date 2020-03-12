https://static.news.ru/photo/4c804d44-6505-11ea-a630-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые цены на нефть ускорили рост до 5%. С начала недели котировки подешевели на 20% в связи с опасениями за баланс спроса и предложения на рынке после срыва сделки ОПЕК+.

Согласно данным торгов, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась до 4,79%, достигая $34,81 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI прибавляли 4,95% — до $33,06 за баррель.

Как писал NEWS.ru, директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что России придётся значительно снизить цены на нефть для европейских потребителей, чтобы не проиграть Саудовской Аравии свою долю на рынке.