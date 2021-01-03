Рост стоимости квартир в новостройках в 2021 году может замедлиться

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Стоимость жилплощади в строящихся домах в среднем по РФ в ушедшем году выросла на 19%. В некоторых регионах показатель составил 30% (Кемерово, Тула, Набережные Челны, Хабаровск, Мурманск). Однако в 2021-м рост цен может остановиться или стать не таким интенсивным.

Повышение спроса на недвижимость спровоцировала программа льготной ипотеки, но после её продления до июня 2021-го потребитель немного успокоился. В октябре в Москве заключили на 17% меньше договоров долевого участия, чем в сентябре, передаёт «Российская газета» со ссылкой на профильных экспертов.

В 2021-м на спрос, скорее всего, повлияют ещё ряд факторов. Например, если банки ужесточат условия предоставления займов. В то же время, доходы граждан не восстановились, и экономика не показывает положительной динамики.

Скорее всего, на этот раз стагнация не превысит года, а цены откатятся назад не более чем на 5-10%, в основном за счёт увеличения скидок и торга. Стоимость наиболее ликвидных объектов, скорее всего, вообще не упадёт. Всё-таки положение дел на рынке недвижимости сейчас не такое тяжёлое, как в 2015 году, — говорится в сообщении.

Россияне в среднем погашают двадцатилетние ипотечные кредиты за семь — девять лет, заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. По его словам, в настоящее время ставка составляет 8% годовых. также подчеркнул, что по итогам 2020 года планируется выдать 1,7 млн займов на сумму 4 трлн рублей, что является рекордным показателем. Это связано с льготной ипотекой на новостройки под 6,5% годовых и выплатами в 450 тысяч рублей на погашение кредита многодетным семьям.

Как писал NEWS.ru, ранее российский миллиардер Игорь Рыбаков заявил, что ипотека является современной разновидностью рабства. По его словам, люди, взявшие ипотеку, впадают в сильную зависимость от кредитного бремени, чувствуя постоянный страх потери рабочего места и репутации.

Он также критически высказался об идее владения жильём, отметив, что «по воспитанию, по ментальным консервам, которые есть в башке у людей», иметь свою квартиру — это некая сакральная обязанность. Миллиардер считает, что арендовать жильё выгоднее, чем покупать его в кредит.