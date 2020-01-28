https://static.news.ru/photo/dcd2a72a-41d3-11ea-9895-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост реальной зарплаты в России (с поправкой на инфляцию) в ноябре 2019-го снизился до 2,7% по сравнению с 3,8% в октябре. За январь-ноябрь 2019 года увеличение доходов составило 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Средняя зарплата в стране составила 46 тыс. 285 рублей, увеличившись на 6,3% по сравнению с октябрём 2018 года. За 11 месяцев 2019 года номинальный доход вырос на 7,2%, передаёт Росстат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число безработных граждан РФ в декабре 2019 года снизилось по сравнению с ноябрём на 34 тысячи человек и достигло показателя в 3 млн 473 тыс. жителей, или 4,6% населения.

Наименьший уровень безработицы зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге — около 1,5%. На третьем месте Ямало-Ненецкий автономный округ — 1,8%. Самый высокий уровень в Ингушетии — 26,3%.

Кроме того, двузначные показатели в Чечне (13,6%), Северной Осетии (13,4%), Дагестане (13,0%), Республике Алтай (12,8%), Туве (12,0%), Кабардино-Балкарии (11%), Карачаево-Черкесии (10,7%).