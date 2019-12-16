У Министерства экономического развития России появилось внезапное воодушевление по поводу считавшегося проваленным президентского поручения 2012 года о создании в стране к 2020 году 25 млн высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ). Надежда возникла из-за разработанных новых мер стимулирования в рамках нацпроекта и обновлённой методики подсчёта количества таких мест, которая была утверждена ведомственным приказом в декабре, но пока не одобрена правительством.

В рамках тех же поручений на основе доклада контрольного управления Минэкономики готовится отчитаться о формировании нового способа расчёта производительности труда. Большая часть проекта доклада, на который ссылается «Коммерсант», посвящается перечислению мер стимулирования инвестиций и технологических инноваций, заложенных в паспорт нацпроекта по производительности и другие программы: льготное кредитование, экспортная поддержка, внедрение искусственного интеллекта, создание технодолин и развитие инновационных кластеров.

В ведомстве предлагают дополнить новую формулу расчёта добавленной стоимости показателем амортизации основных средств и нематериальных активов. Помимо того, для компаний, сдающих отчётность по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), расчёты будут основываться на аудированных данных, для остальных — на информации от Федеральной налоговой службы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Доработка прежних критериев потребовалась, чтобы использовать методику для оценки производительности госкомпаний, от которых правительство будет требовать прироста показателя на 5% в год. В связи с этим был пополнен список базовых несырьевых отраслей, где должна расти производительность. Кроме обрабатывающих производств, строительства, транспорта и сельского хозяйства туда включили МУП и ФГУП, госкорпорации и предприятия ЖКХ с выручкой более 400 млн рублей.

Прежняя методика определения уровня производительности труда критиковалась за неучёт показателей оснащённости рабочих мест технологическим оборудованием, стоимости их создания и условий труда.

Глазами Росстата

Расчёты Росстата опирались на уровень средней зарплаты на предприятии: если она была выше порогового значения, место автоматически считалось высокопроизводительным.

В 2012 году их оказалось 16,4 млн, и вплоть до 2014 года показатель стабильно рос, достигнув пика в 18,3 млн. Но на фоне кризиса он стал спадать. По итогам 2016 года число ВПРМ снизилось до 15,9 млн. Самое заметное сокращение произошло в обрабатывающих отраслях и строительстве.

Несмотря на скачок в 2017 году (17,1 млн), задачу всё же посчитали нерешённой. Вместе с этим контрольное управление президента по итогам проверки исполнения указа рекомендовало Минэку изменить методику расчёта показателя. Также там понадеялись на реализацию новой программы «Цифровая экономика» и на заполнение существующих высокотехнологичных вакансий.

«Веру» в реализацию президентских указов вернули данные Росстата. Выяснилось, что в 2018 году число ВПРМ выросло сразу на 2,4 млн и достигло 19,5 млн. Проще говоря, при сохранении тех же темпов роста задачу всё-таки, возможно, удастся исполнить по итогам 2020 года.

Бег за собственным хвостом

Росстат считает фактом создания ВПРМ наличие вида вакансий, подразумевающих зарплату, превышающую средний оклад по экономике. И это всё. Никакие технологии в расчёт не берутся, объясняет старший научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Дерюгин.

Это бег за своим хвостом. Потому что если зарплата растёт, то те высокопроизводительные рабочие места, которые раньше были высокопроизводительными, перестают такими быть из-за того, что появились новые более высокооплачиваемые. Поэтому трудно понять, зачем такой показатель вообще нужен. Александр Дерюгин старший научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС старший научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС

По его словам, в президентском указе 2012 года речь шла о модернизации экономики — хотелось обновить старые технологии. Другое дело, что не нашлось способных оценить отличия новых от устаревших, отмечает эксперт. А новые технологии к нам перестали «приплывать» из-за рубежа, поэтому таковыми можно считать только то, что мы придумаем сами. Но мы привыкли не придумывать, а просто покупать их за границей, сказал Дерюгин.

Манипулируемый показатель

По мнению профессора кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Елены Устюжаниной, на уровне отдельных компаний производительность труда — это один из самых манипулируемых показателей. Дело в том, говорит она, что в его числителе находится созданная на предприятии добавленная стоимость, а в знаменателе — численность занятых.

Соответственно, на любом более или менее крупном предприятии легко повысить производительность труда, отдав наиболее трудоёмкие функции на аутсорсинг, то есть произведя реструктуризацию, отмечает Устюжанина.

То, что первоначально принятая в рамках национального проекта методика оценки производительности труда была некорректной, так как не учитывала часть добавленной стоимости — начисленную амортизацию, — понимали все специалисты. Наконец эта простая истина дошла до правительства. Елена Устюжанина профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова

По словам эксперта, осталось теперь изменить знаменатель, ведь более корректным является не численность занятых, а количество отработанных часов.

Двусмысленность высокой рентабельности

Показатель ВПРМ, сказал замруководителя департамента социологии НИУ ВШЭ Денис Стребков, теоретически предполагает, что у россиян высокий КПД, они не занимаются на рабочих местах ерундой, а за отведённое им трудовремя производят значительный процент ВВП. Иначе говоря, за восьмичасовой рабочий день один житель России производит больше, чем другой, пояснил он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как считает Стребков, важно то, с помощью какой методики целевой показатель ВПРМ формируется, ведь последующие меры будут обусловлены именно этим. При методике, которая ориентируется на среднюю зарплату, это не представляется возможным и сильно оторвано от реальности, уверен аналитик. Таким образом, полагает замруководителя департамента социологии НИУ ВШЭ, проблема — как повысить уровень производства — остаётся открытой и нерешённой. А всё потому, что зарплата определяется целой массой других показателей, добавляет специалист.

Проблема этого показателя в устаревшей редакции в том, что в нашей стране у получающих зарплату выше среднего труд может не быть высокопроизводительным. У предприятия высокая рентабельность, что и даёт работникам возможность получать большие деньги. Хотя рабочие места могут быть отнюдь не высокопроизводительными. Но цель «развития» показателя ВПРМ изначально именно в том, чтобы сделать продукцию более качественной и чтобы за час времени некий работник производил больше качественных товаров. Денис Стребков замруководителя департамента социологии НИУ ВШЭ замруководителя департамента социологии НИУ ВШЭ

По словам Стребкова, сама заявка на то, чтобы создать больше рабочих мест, показывает, что мы всё еще находимся в эшелоне развивающихся экономик. Это сигнал неэффективной работы экономики, индикатор того, что она мало механизирована и плохо оптимизирована, допускает он. И это значит, что на производство условной единицы товара уходит больше сил, средств и времени, чем на том же Западе, заключает эксперт.