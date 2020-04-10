Человечество уже в 2020 году может столкнуться с крупнейшим экономическим спадом со времен Великой депрессии (1929-1939). С таким заявлением выступила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, речь которой размещена на официальном сайте международной финорганизации.

Георгиева полагает, что из-за пандемии глобальная экономика вынуждена столкнуться с «невиданным» ранее экономическим кризисом.

COVID-19 надломил современный общественный и экономический уклад с ошеломительной скоростью и в таких масштабах, каких на нашей живой памяти ещё не было, — заявила директор МВФ, отметив, что в данный момент международному сообществу всё ещё неясно, сколь опустошительным и длительным будет спад.

По словам Георгиевой, «уже теперь понятно, что рост всемирной экономики в текущем году будет радикально отрицательным». В МВФ прогнозируют «наихудшее экономическое падение со времен Великой депрессии», добавила она.

Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Георгиева отметила, что нынешняя «депрессия» коснётся как развитых государств, так и развивающихся стран. По словам главы МВФ, наступающий экономический катаклизм «не ведает границ» и его гнёт «придётся пережить всем».

Директор международной финорганизации предполагает, что если пандемия спадёт во второй половине текущего года, то частичное восстановление глобальной экономики начнётся уже в 2021-ом.

Недооценка роли правительств

С мнением Георгиевой в целом согласны известные экономисты — её точку зрения разделяют как Сергей Гуриев, так и профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин.

Вряд ли Кристалина Георгиева может сказать что-то заведомо неверное. В Международном валютном фонде собраны самые квалифицированные экономисты, занимающиеся оценками мирового и странового роста. С той лишь оговоркой, что в выступлении главы МВФ мне видится недооценка возможной роли правительств. Великая депрессия резко снизила качество жизни в США и Великобритании, привела к падению демократических институтов и приходу к власти Гитлера в Германии, а на территории бывшего СССР происходила параллельно голоду, от которого умерли миллионы русских и украинцев. Константин Сонин профессор Чикагского университета и ВШЭ профессор Чикагского университета и ВШЭ

По его словам, сейчас о крахе демократических институтов и голоде речь пока нигде в мире не идёт, а у правительств гораздо больше инструментов по борьбе с кризисом.

Власти ведущих экономических держав, прежде всего США и стран ЕС, имеют возможность брать деньги взаймы под нулевой процент. Они уже пообещали потратить 10-15% ВВП на поддержку граждан во время карантина. Другим правительствам, в том числе российскому, нужно следовать их примеру, сконцентрировавшись во время острой фазы кризиса на поддержке уровня жизни граждан.

Если период карантина будет пройден без особых потерь, то быстрый восстановительный рост после его отмены возможен и без особенных усилий правительств, — сказал профессор Чикагского университета и ВШЭ.

В свою очередь, старший аналитик «БКС Премьер» Сергея Суверов считает, что возрождение мировой экономики начнётся с постепенного восстановления спроса, «во многом трансформировавшегося за время пандемии».

Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Анализ без цифр

Кристалина Георгиева сделала достаточно интересное заявление, однако в своём докладе не привела ни одной цифры, замечает директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Таким образом, экономистам остаётся только гадать, какие аналогии с Великой депрессией и текущим кризисом проводила глава МВФ, добавляет он.

Мы можем привести миллион доводов о несоответствии текущих событий и экономического спада в США почти девяностолетней давности, продлившегося 10 лет, однако стоит дождаться статистики о снижении темпов роста ВВП во втором и третьем кварталах 2020 года и уже тогда рассуждать по существу. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «ФИНАМ» директор по стратегии ИК «ФИНАМ»

По мнению экс-зампреда ЦБ РФ и завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга ФФБ РАНХиГС Константина Корищенко, Георгиева «даёт вполне взвешенную оценку ожидаемого развития событий в мировой экономике на ближайшие два года».

Главный вопрос — сейчас у Международного валютного фонда есть ресурс, равный примерно $1 трлн. Если этого будет недостаточно для обеспечения мер помощи нуждающимся странам, то кто будет давать деньги на увеличение средств МВФ? Например, Георгиева говорит о возможном дополнительном выпуске специальных прав заимствования (не являются ни валютой, ни долговым обязательством — NEWS.ru). Кто и в какой пропорции будет донором? Константин Корищенко экс-зампред ЦБ РФ и завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС экс-зампред ЦБ РФ и завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС

По его суждению, каждая страна будет решать свои проблемы по-своему, но несомненно то, что в процессе выхода из этого кризиса лидирующая роль будет принадлежать мерам государственной поддержки. Как результат — может быть волна национализации частных компаний и переход к системе базового дохода, допускает экономист.

Но об этом пока говорить рано. Все планируют меры поддержки в условиях вируса, а борьба с последующим спадом — дело завтрашнего дня, — сказал Корищенко.

Ситуация очень серьёзная

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов отметил, что Георгиева в своей длинной речи вместо экономических решений скорее уповает на «солидарность, мужество, креативность и сострадание», а это значит, что «ситуация действительно очень серьёзная».

Роль Международного валютного фонда в мире заметно снизилась в последнее десятилетие на фоне активной эмиссии денег всеми ведущими центральными банками мира. Объёмы этой эмиссии существенно превосходят ресурсы МВФ, но Георгиева абсолютно права в том, что это может стать глубочайшим экономическим падением за последние полвека. Константин Ордов профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова

И всё же, отмечает аналитик, ассоциации с Великой депрессией неуместны, так как «уровень и качество жизни абсолютного большинства людей за это время выросли, технологии и научный прогресс гарантируют нам отсутствие риска смертей от голода, к примеру, при рациональном поведении властей».

Китай сегодня хоть и опасается второй волны коронавируса, но опережающие экономические индикаторы отражают оптимистичный взгляд на ближайший квартал-два, чётко сигнализируя о тренде на восстановление производства и спроса по большинству товаров, — сказал Ордов.

Он подозревает, что главе МВФ выгодно преувеличивать масштаб бедствия, чтобы обосновать свою востребованность для мировой финансовой системы, так как средства Фонда могут быть использованы для поддержки слаборазвитых в экономическом плане государств Африки и купирования острых финансовых кризисов стран Азии.

Дело в том, что эти государства не являются бенефициарами объявленных в Америке и Европе мер «количественного смягчения», проще говоря, необеспеченной эмиссии денег, тем самым «рост неравенства доходов и экономического состояния между развитыми и прочими странами может нарастать очень быстро», заключил экономист.