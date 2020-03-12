https://static.news.ru/photo/1e28aa74-6468-11ea-8b4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация на мировых рынках приведёт к росту стоимости импортной технологической продукции, что даст шанс российским производителям, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

По его словам, цены на зарубежные товары увеличатся, так как бюджеты не корректируются.

Поэтому мы надеемся, что российские производители смогут, получат дополнительные конкурентные преимущества на внутреннем рынке, — цитирует Шадаева РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что даже при низких ценах на нефть России хватит накопленных резервов на много лет. Он заверил, что у России есть все необходимые инструменты, чтобы сохранить финансовую стабильность.