Рост цен достиг многолетних максимумов почти в 70 странах РИА Новости: в сентябре годовая инфляция в 69 странах мира была на многолетних максимумах

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В сентябре в 69 странах мира годовая инфляция находилась на многолетних максимумах. При этом самым инфляционным регионом стала Европа — там темпы роста цен находятся на пике в 27 странах. Об этом говорят расчеты РИА Новости, произведенные на основании данных национальных статистических служб.

Исследование проводилось на основе данных статистики 193 стран — членов ООН. В финальную подборку попали 155 государств, раскрывших в ноябре данные за сентябрь. Они представляли семь регионов мира.

Исторические максимумы показали темпы роста цен в трех государствах Европы — в Боснии и Герцеговине (17,3%), Нидерландах (14,5%), Германии (10%). Гораздо более крупный исторический максимум был зафиксирован на Шри-Ланке (73,7%).

Старейший рекорд инфляции был побит в Австрии, он держался с 1952 года, но в этом году был побит, достигнув показателя в 10,5%. В Бельгии темпы роста цен стали максимальными с 1975 года, достигнув 11,3%. В Великобритании, Дании, на Мальте инфляция повторила показатели сорокалетней давности — 10,1%, 10%, 7,4% соответственно. Ценники времен второй половины 1980-х годов вернулись к жителям Финляндии, Италии, Норвегии, Туниса, Марокко и Королевства Тонго.

Наибольшая с начала 1990-х инфляция отмечалась в сентябре в Австралии, Швеции, Португалии, Аргентине, Чехии, Хорватии, Сенегале. Максимальный с первой половины 1990-х рост цен зафиксирован в 11 странах, включая Польшу, Литву, Венгрию, Латвию, Болгарию и Турцию.

В целом инфляция достигла пиков в 27 странах Европы, 19 из которых входят в Евросоюз, 16 странах Африки, 11 — Азии, 7 — Ближнего Востока, трех государствах Океании и Южной Америки и двух Северной Америки.

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